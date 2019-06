Koningin Máxima gaat woensdag 3 juli op bezoek bij Stichting Met je Hart in Breda. De stichting won in mei het grote Appeltje van Oranje en nodigt de koningin uit voor een brunch met ouderen.

De stichting zet zich in om de eenzaamheid te verzachten onder ouderen. Dit doen ze met terugkerende activiteiten waarbij ouderen elkaar kunnen ontmoeten. Op deze manier maken zij een groot verschil voor veel eenzame ouderen in Nederland.

Máxima bezoekt in Breda een café-restaurant waar Met je Hart ontmoetingen organiseert. Ze spreekt met de stichting over de ontwikkeling en ambities en over de aanpak van de initiatiefnemers. Tot slot schuift Koningin Máxima aan bij een brunchgroep van ouderen.