Royals spotten is een koud kunstje tijdens de eerste dag van het Britse paardenrace-event Royal Ascot. Het is het favoriete jaarlijkse uitje van koningin Elizabeth die elk jaar op een grote opkomst van haar familie mag rekenen. Dit jaar waren ook koning Willem-Alexander en koningin Máxima te gast die toch al in Londen waren vanwege Willem-Alexanders installatie als Ridder in de Orde van de Kousenband een dag eerder.