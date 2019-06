De Spaanse koning Felipe heeft vrijdag in het Zarzuela-paleis een beleefdheidsbezoek gehad van prins Albert II van Monaco. Die is in Spanje vanwege de uitreiking van prijzen die zijn toegekend door zijn stichting. Deze beloont jaarlijks experts, projecten of instellingen die opvallen in de strijd tegen de gevolgen van klimaatverandering, de bescherming van biodiversiteit en waterbeheer.

Prins Albert heeft de naar hemzelf vernoemde organisatie in 2006 opgericht. De stichting zet zich wereldwijd in voor de bescherming van het milieu en de bevordering van duurzame ontwikkeling. Albert kijkt daarbij met name naar drie geografische zones: het Middellandse-Zeegebied, de poolgebieden en de minst ontwikkelde landen, zoals die in Afrika bezuiden de Sahara, die zwaar worden getroffen door de gevolgen van de klimaatverandering, het verlies aan biodiversiteit en waterschaarste.

Dit jaar werden voor de twaalfde keer prijzen uitgereikt. In plaats van Monaco was als plaats van handeling gekozen voor het museum Reina Sofía in Madrid. Daar vond de uitreiking donderdag plaats.