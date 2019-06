Koning Harald vindt het zeer kwalijk dat het drinkwater in de Noorse plaats Askøy recent ernstig is vervuild waardoor meerdere mensen ziek zijn geworden. Dat zei de Noorse vorst donderdag tijdens een bezoek dat deel uitmaakte van zijn provincietournee.

“Het niet hebben van schoon drinkwater is een van de ernstigste problemen die we als mensen en gemeenschappen kunnen meemaken. De crisis die jullie hebben doorgemaakt en waar jullie nog steeds in zitten test onze hele maatschappij”, sprak de koning, die werd bijgestaan door zijn echtgenote Sonja. Zestien kinderen en zestig volwassenen werden opgenomen in het ziekenhuis.

Harald en Sonja spraken tijdens hun bezoek ook met slachtoffers en onderzoekers. “We kunnen jullie onzekerheid en frustraties alleen maar begrijpen. We snappen jullie zorgen en pijn. We realiseren ons dat jullie nauwelijks tijd hadden voor ons bezoek. We weten hoeveel werk en zorgen er al zijn geweest en dat jullie andere belangrijke dingen te doen hebben. Daarom bedanken we jullie dat jullie hier zijn en wij staan jullie bij.”