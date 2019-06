Koning Willem-Alexander heeft zijn vrijdagmiddag besteed in de vrije natuur. Hij mocht het nieuwe Park Paviljoen van Het Nationale Park De Hoge Veluwe openen. Belangstellenden zijn vanaf zaterdag welkom in het nieuwe gebouw.

De koning werd ontvangen door baron Seger van Voorst tot Voorst, directeur van het park. Daarna werd er een rondleiding gegeven door parkwachters, waarbij er uitgebreid uitleg werd gegeven over de plaatselijke natuur. De koning werd muzikaal verwelkomd in het paviljoen, dat zal dienen als nieuwe uitvalsbasis voor bezoekers. Het paviljoen huisvest een restaurant, parkwinkel en verschillende educatie- en ontvangstruimten. Vanaf 25 juni wordt het volledig in gebruik genomen.

Het is voor het eerst in tachtig jaar dat er wordt gebouwd in het park. Het nieuwe Park Paviljoen is ontworpen door architectenbureau Monadnock/De Zwarte Hond. Ook andere delen van het park worden vernieuwd, waaronder het museum Museonder.