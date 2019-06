Magnetic Charm, het paard van koningin Elizabeth dat als laatste mocht racen op vrijdag, heeft op een haar na het onderspit moeten delven op de Sandringham Stakes van Royal Ascot. Het paard Thanks Be was net iets sneller en won de race.

De overwinning van Thanks Be was al speciaal, omdat de bookmakers de kans dat het paard zou winnen laag inschatten. Maar het is de winnende jockey die het opzienbarend maakt: Hayley Turner is pas de tweede vrouwelijke jockey die een overwinning binnensleept op Royal Ascot. Geen enkele vrouw wist bij de paardenraces te winnen sinds dat voor het eerst gebeurde in 1987.

Toch kan Elizabeth tevreden zijn, want ze neem 16.776 pond mee naar huis als prijzengeld. De eigenaren van het winnende paard verdienden 56.025 pond met het winnen van de race.