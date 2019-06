Voor de vierde dag op rij is de Britse koninklijke familie aanwezig bij de paardenraces van Royal Ascot. Koningin Elizabeth verscheen in een felroze outfit, perfect voor het zonnige weer.

Normaal kunnen bezoekers van de Royal Ascot wedden op de kleur van de hoed die de koningin zal dragen. Maar met die traditie is deze keer gestopt, nadat meerdere mensen hadden valsgespeeld.

Ook Sarah Ferguson was aanwezig bij het paardevenement. De ex-vrouw van prins Andrew begroette de koningin volgens Britse media met haar typische diepe buiging. Ferguson staat bekend om de opvallende reverence die ze altijd maakt voor Elizabeth. Ze werd vergezeld door Andrew. Het stel is goede vrienden gebleven na hun scheiding in 1996.

Elizabeth kwam aan met paard en wagen, en werd vergezeld door de oudste zoon van prinses Anne, Peter Philips. Ook Helen Taylor, dochter van prins Edward, en haar echtgenoot Timothy Taylor reden mee in de koninklijke koets.