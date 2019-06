Catherine, de hertogin van Cambridge, zou last hebben van ‘wagenziekte’ en het daarom niet fijn vinden om in open koetsen vervoerd te worden. Dat meldt de Sunday Mirror op basis van een bron die dicht bij het Britse koningshuis staat.

In eerste instantie werd gedacht dat Catherine tijdens de koetsrit bij Trooping the Colour twee weken geleden een beetje “humeurig” was, maar dat blijkt dus niet zo te zijn. “De waarheid is dat de hertogin van Cambridge nogal zeeziek wordt en daarom de wiegende beweging van de koets niet zo prettig vindt.”

Omdat Catherine zich zorgen maakte dat ze ziek zou worden bij een belangrijke gebeurtenis als Trooping the Colour, zorgde dat alleen maar voor meer stress, meent de bron. “Ze moest het protocol volgen en had daarom geen keus behalve in de koets te blijven zitten.”