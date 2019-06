De officiële viering van de verjaardag van groothertog Henri was dit weekeinde de gebruikelijke mix van volksfeest en plechtigheden. Henri (64) is in april jarig, maar al sinds de regeertijd van zijn grootmoeder, groothertogin Charlotte, wordt de verjaardag van het staatshoofd gevierd aan het begin van de zomer. Dan is de kans op goed weer groter.

Zondag bracht een reeks van achtereenvolgende plechtigheden. Die begonnen in de Philharmonie, met muziek en toespraken en eerbetoon aan Luxemburgers die zich voor de samenleving verdienstelijk hebben gemaakt. Dit programma-onderdeel is in 2013 ingevoerd door de liberale premier Xavier Bettel, die daarmee de gebruikelijke hoofdact van de feestdag – een Te Deum in de kathedraal – naar het tweede plan verwees.

Groothertog Henri nam aansluitend een militair en civiel defilé af, waarbij hij werd geassisteerd door zijn oudste zoon erfgroothertog Guillaume en jongste zoon prins Sébastien. Na de lunch was het aan het einde van de middag tijd voor de kerkgang, die sinds het Te Deum niet meer de dag bepaalt, ook minder de aandacht trekt.

Het feestprogramma, dat zaterdag begin in Bourscheid en Esch-sur-Alzette, werd zondagavond afgesloten met een grote ontvangst in het groothertogelijk paleis.