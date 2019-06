De Zweedse kroonprinses Victoria is zondag samen met echtgenoot prins Daniel en premier Stefan Löfven in Lausanne aangekomen. Daar zullen zij maandag een deel bijwonen van de 134e zitting van het Internationaal Olympisch Comité. Dit om de kandidatuur van Stockholm-Åre voor de winterspelen van 2026 kracht bij te zetten. Het IOC maakt maandag een keuze.

Eerder dit jaar kreeg Zweden een positieve beoordeling van de IOC-commissie die naar de plannen en locaties voor de spelen kwam kijken. Zweden scoorde bijzonder goed op het punt van duurzaamheid, mede omdat veel gebruik wordt gemaakt van bestaande accommodaties. Naast Stockholm en Åre worden ook onderdelen afgewerkt in Falun en zelfs in Sigulda in Letland, waar een baan is voor bobslee, rodelen en skeleton.

Stockholm neemt het maandag bij de stemming onder de IOC-leden op tegen Milaan-Cortina d’Ampezzo.