Koningin Elizabeth spreekt zaterdag in Edinburgh het Schotse parlement toe. De vorstin doet dit ter gelegenheid van het twintig jarig bestaan van het parlement, dat in 1999 is ingesteld door de toenmalige Britse premier Tony Blair.

Koningin Elizabeth wordt bij haar bezoek aan Schotland vergezeld door de hertog van Rothesay, in de rest van het Verenigd Koninkrijk beter bekend als de prins van Wales en daarbuiten als prins Charles. In Schotland echter heeft hij een eigen, Schotse titel.

Voor de koningin is de plechtigheid in het parlement, waar ook de leiders van de Schotse politieke partijen het woord zullen voeren, dit jaar onderdeel van de zogenoemde ‘Holyrood Week’. Dat is de week waarin zij een week in haar Schotse paleis verblijft en een aantal op Schotland gerichte activiteiten uitvoert.

Zo is er in het Paleis van Holyroodhouse een plechtigheid waarbij de koningin lintjes uitreikt aan inwoners van Schotland, die eerder bij de lintjesregen ter gelegenheid van Nieuwjaar of de verjaardag van de koningin in de prijzen zijn gevallen. Ook is er woensdag 3 juli een tuinfeest, zoals de koningin die eerder dit jaar al heeft gegeven in Buckingham Palace in Londen.