De Japanse kroonprins Akishino heeft aan de vooravond van zijn reis naar Polen en Finland twee heikele onderwerpen aangesneden. In een ontmoeting met Japanse media sprak hij over het probleem van de krimp van het keizershuis en over het uitgestelde huwelijk van zijn dochter prinses Mako.

Akishino (53) zei dat er goed moet worden gekeken naar de mogelijkheden die het al maar krimpende keizershuis heeft om aan alle verwachtingen en verplichtingen te voldoen. De generatie na hem bestaat met uitzondering van zijn twaalfjarige zoontje Hisahito uit jonge vrouwen, die allen binnen enkele jaren getrouwd zullen zijn en dan geen deel meer uitmaken van het keizershuis. “Ons aantal neemt af, daar is niks aan te doen. We zullen keuzes moeten maken.”

Eén van de mogelijke afvallers is prinses Mako, die in september 2017 aankondigde te willen trouwen met haar studievriend Kei Komuro. Het huwelijk werd echter op de lange baan geschoven. Officieel omdat het paar te overhaast te werk was gegaan, officieus omdat Kei’s moeder in een financieel conflict was beland over geld dat ze van een vriend had gekregen, dan wel geleend.

Polen

Zo lang dat probleem niet was opgelost, kon van een huwelijk geen sprake zijn, zei Akishino eind vorig jaar. De kroonprins vertelde dat hij zijn dochter er niet meer over had gehoord en daarom niet wist wat de laatste stand van zaken was.

Akishino gaat donderdag met zijn echtgenote prinses Kiko naar Europa, waar zowel in Warschau als in Helsinki feestelijk wordt herdacht dat honderd jaar geleden – na de onafhankelijkheid van zowel Polen als Finland – diplomatieke betrekkingen werden aangegaan met Japan. Akishino en Kiko blijven tot 2 juli in Polen en gaan daarna naar Finland. Op 6 juli worden ze terug verwacht in Tokio.