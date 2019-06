De Deense kroonprinses Mary is op de tweede dag van haar werkbezoek aan Parijs op stap met de first lady van het land, Brigitte Macron. Samen brachten ze een bezoek aan het Centre Pompidou om Deense kunst te bekijken.

In het wereldberoemde Franse museum is momenteel het werk te zien van de Deense beeldhouwer Sonja Ferlov Mancoba. Mary en Brigitte, de echtgenote van de Franse president Emmanuel, kregen een rondleiding door een deel van het Centre Pompidou en vertrokken daarna voor een lunch naar het Élysée-paleis, de presidentiële residentie.

Mary en Brigitte kennen elkaar al langer. In 2017, een paar weken na de verkiezing van Macron, zochten de kroonprinses en haar man kroonprins Frederik de nieuwe Franse president en zijn echtgenote al op. Vorig jaar reisden de Macrons af naar Denemarken voor een tweedaags staatsbezoek.

Het werkbezoek van Mary aan Frankrijk duurt eveneens twee dagen. Zondag was ze bij de inwijding van een nieuw altaarstuk in de Deense Frederikskirchen in Parijs en dineerde ze met de Deense ambassadeur. Voordat ze maandag met Brigitte naar het museum ging, opende Mary een gezondheidszorgconferentie. De kroonprinses sluit haar trip naar Parijs af in het Musée Jacquemart-André, dat een expositie heeft gewijd aan de Deense kunstschilder Vilhelm Hammershøi.