Voordat de opvarenden van Zr. Ms. Evertsen maandag weer voet op Nederlandse bodem zetten, hebben ze koninklijk bezoek gekregen. Koningin Máxima bezocht het schip maandagochtend onderweg terug naar Den Helder, maakte de Rijksvoorlichtingsdienst na afloop bekend.

Máxima werd ontvangen door de commandant van het marineschip, kapitein-luitenant ter zee Sjoerd Feenstra. De koningin sprak met bemanningsleden over werken en wonen bij de marine en maakte een rondgang over het schip. Ze werd per helikopter van en naar Zr. Ms. Evertsen gebracht, haar vertrek filmde ze. De beelden zijn te zien op de Instagramaccount van het Koninklijk Huis.

Zr. Ms. Evertsen is Máxima niet onbekend. In 2003 doopte de koningin het luchtverdedigings- en commandofregat, dat later maandag in de haven van Den Helder wordt verwacht. Het schip nam de afgelopen maanden deel aan diverse oefeningen en patrouilles in de Middellandse Zee en de Zwarte Zee.