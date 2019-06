Catherine is beschermvrouw van de Britse fotografie-organisatie Royal Photographic Society (RPS). Dat heeft de organisatie dinsdag bekendgemaakt. De hertogin van Cambridge, die al erelid was, neemt hiermee het stokje over van koningin Elizabeth. De Britse vorstin was 67 jaar beschermvrouw van de organisatie.

De vrouw van prins William zal zich in haar nieuwe rol inzetten voor het belang van kunst en creativiteit op het emotionele gestel van voornamelijk kinderen en jongeren. De RPS vindt het een eer dat Catherine nu beschermvrouw is. “Vooral vanwege haar eigen interesse in fotografie”, aldus een woordvoerder.

De Britse koninklijke familie heeft al sinds de beginjaren een band met de RPS, die in 1853 werd opgericht. Zo waren koningin Victoria en haar man prins Albert eind negentiende eeuw de eerste beschermers van de organisatie. Catherine werd in 2017 erelid.