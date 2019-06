Koning Willem-Alexander heeft dinsdag bezoek gehad van de nieuwe fractievoorzitter van het CDA. Pieter Heerma kwam langs op Paleis Noordeinde voor een kennismakingsgesprek.

De 41-jarige Heerma leidt sinds vorige maand de Tweede Kamerfractie van het CDA. Hij volgt Sybrand Buma op, die in augustus aan de slag gaat als burgemeester van Leeuwarden.

Pieter Heerma, zoon van de vroegere politicus Enneüs Heerma, verblijft bijna zijn hele werkzame leven op of rond het Binnenhof. Hij was van 2002 tot 2011 voorlichter van de CDA-fractie. Daarna volgde een kort intermezzo als manager bij een zorgverzekeraar waarna hij in 2012 terugkeerde als Kamerlid. Hij was daar belast met sociale zaken en integratie. Sinds 2017 was hij de fractiesecretaris.

In het verleden werden overige zittende fractievoorzitters al ontvangen door de koning.