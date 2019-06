Koning Willem-Alexander ontving dinsdag op Paleis Noordeinde de deelnemers aan het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO).

Het IPKO bestaat parlementsleden uit alle landen van het koninkrijk. Vanuit Aruba, Curaçao en Sint Maarten nemen statenleden deel. Vanuit Nederland zijn het leden van de commissies Koninkrijksrelaties van de Eerste Kamer en Tweede Kamer.

Zij komen twee keer per jaar bijeen, eenmaal in één van de Caribische landen en eenmaal in Den Haag. Ze spreken over thema’s die alle landen van het koninkrijk aangaan en krijgen zo meer begrip voor elkaar. Het overleg in Den Haag duurt tot en met vrijdag.