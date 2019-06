Koningin Mathilde heeft haar oudste dochter prinses Elisabeth (17) meegenomen op haar reis voor Unicef naar Kenia. De meereizende media, die de toekomstige troonopvolgster tot hun verrassing zagen instappen in het vliegtuig richting Nairobi, moesten beloven er tot dinsdagochtend niks over te melden.

Koningin Mathilde had enkele jaren geleden al eens gezegd dat ze haar kinderen mee wilden nemen bij haar humanitaire missies om hen ook de andere kant van het leven te laten zien. Dat de in Wales studerende prinses Elisabeth naar Kenia zou gaan was de afgelopen maanden in alle stilte voorbereid door het paleis en Unicef, aldus de Vlaamse krant Het Nieuwsblad dinsdag. De krant concludeert dat de reis een belangrijke stap is op weg in de voorbereiding van Elisabeth op het toekomstige koningschap.

Moeder en dochter gaan dinsdag naar het vluchtelingenkamp Kakuma. Dat werd door de voor UNHCR werkende prins Jaime de Bourbon de Parme bij een bezoek vorig jaar nog omschreven als een uniek kamp, waarvan er in de wereld geen tweede was. Dit omdat de vluchtelingen er de kans krijgen te werken en en bedrijfjes op te zetten.

Mathilde gaat de innovatieve aanpak in het kamp bekijken en ze heeft speciale aandacht voor de actieve rol die jongeren op zich kunnen nemen om verandering te bewerkstelligen. Tijdens het driedaags verblijf in Kenia worden ook een schooltje en opvangtehuis voor kwetsbare kinderen bezocht.