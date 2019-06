Koning Abdullah, koningin Rania en kroonprins Hussein van Jordanië hebben in Amman gevierd dat Abdullah al twintig jaar koning van Jordanië is. Ze bezochten met enkele honderden jonge Jordaniërs een bijeenkomst die was georganiseerd door de universiteiten van Jordanië.

De ceremonie belichtte verschillende mijlpalen uit de geschiedenis van Jordanië en een aantal succesverhalen die werden bereikt tijdens het bewind van koning Abdullah. De aanwezigen vierden volgens The Jordan Times de Jordaanse waarden en de diversiteit van de Jordaanse samenleving en cultuur.

Koning Abdullah II volgde in 1999 zijn vader koning Hoessein op. Die overleed op 7 februari 1999 na een lang gevecht met kanker. Hoessein had Jordanië 47 jaar geleid. Koning Abdullah was een verrassende keuze als opvolger van zijn vader omdat twee weken voor diens overlijden Hoesseins broer kroonprins Hassan nog de gedoodverfde opvolger was. Hoessein nam in zijn laatste dagen echter het besluit om Hassan te passeren.