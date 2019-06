De Belgische koning Filip heeft woensdag een bezoek gebracht aan het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) in Mol. Daar liet hij zich bijpraten over een prestigieus project, dat vorig jaar werd goedgekeurd door de regering.

Voor het Myrrha-project wordt de eerste onderzoeksreactor gebouwd die wordt aangedreven door een deeltjesversneller. Wetenschappers hopen dat het in 2034 af is. Het zal dan worden ingezet voor verschillende doeleinden, zoals onderzoek naar medische radio-isotopen en de verwerking van radioactief afval.

Filip kreeg in Mol uitleg over het project. Ook deed hij een proef met lood-bismut, een zwaar metaal dat gebruikt zal worden om de reactor mee te koelen. “Met Myrrha kunnen we geweldige sprongen naar de toekomst mogelijk maken”, aldus de 27-jarige ingenieur Christophe Corazza, die de koning mocht begeleiden bij het experiment. “Dit door technologie en natuurwetenschappen elkaar te laten ontmoeten.”

Het is overigens niet de eerste keer dat Filip het SCK bezoekt. In 2012 was hij daar ook al te vinden, toen nog als prins. Inmiddels is het de negende keer sinds de oprichting van het SCK in 1952 dat een lid van de Belgische koninklijke familie langsgaat bij het studiecentrum. “Het koningshuis heeft een lange traditie van steun aan ons instituut”, zei directeur Eric van Walle woensdag.