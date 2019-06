Het enthousiasme van koning Willem-Alexander bij de opening van het nieuwe Hystock-project van de Gasunie en Energystock in Veendam kende woensdag geen grenzen. De dienstauto reed bijna een kwartier te vroeg voor en de koning bleef ook langer dan gepland want hij wilde alles bekijken, ook dingen die niet in de rondleiding waren opgenomen.

Het was dan ook een bijzondere gebeurtenis in Groningen, waar hij een groene waterstofinstallatie in gebruik stelde. De koning deed dat door water te gieten in de stam van een symbolische boom – eigenlijk een cilinder van de installatie – waarmee de cyclus van waterstofgaswinning op gang werd gebracht. De installatie zet duurzame stroom om in groene waterstof met als doel het ondergronds op te slaan, zodat het voor later gebruik kan worden bewaard. En uiteraard moest daar op worden getoost, met water.

De koning kreeg uitleg over diverse toepassingen, zoals een auto die op waterstof rijdt. Voor de verdere ontwikkeling daarvan is het wel noodzakelijk dat er meer tankstations komen. Op dit moment zijn dat er in heel Nederland nog maar vier, maar de topvrouw van Shell Marjan van Loon zag veel kansen. “Wij werken samen met partners wereldwijd aan de aanleg van waterstoftankstations”, vertelde ze. Zelf rijdt ze ook in een waterstofauto, maar omdat er te weinig laadstations zijn kon ze het topje van Groningen niet bereiken.

Willem-Alexander had veel belangstelling voor de opgestelde auto en meldde dat hij privé net een nieuwe elektrische auto had aangeschaft. Hij is al jaren nauw betrokken bij zaken als het sparen van water en duurzaam energieverbruik, zoals ook het Rijksvastgoedbedrijf weet omdat hij herhaaldelijk pleitte voor zonnepanelen – ook voor paleis Huis ten Bosch. Bij de Eikenhorst in Wassenaar, waar het koninklijk gezin tot begin dit jaar woonde, stond een oplaadpaal voor de elektrische auto.