Koning Willem-Alexander opende woensdag de groene waterstofinstallatie Hystock van Gasunie in Veendam. De installatie zet duurzame stroom om in groene waterstof.

Het doel van Gasunie is om waterstof in de nabije toekomst grootschalig en economisch rendabel op te slaan in ondergrondse gasopslagen. Zo kan het gebruikt worden als duurzame energiebron, ook op momenten dat zonne- en windenergie niet voorradig zijn.

Willem-Alexander kreeg tijdens zijn bezoek verschillende waterstoftoepassingen te zien, bijvoorbeeld voor de industrie en vervoer.