De Japanse keizer Naruhito krijgt dezer dagen een stoet van buitenlandse bezoekers, zo maakte het ministerie van Buitenlandse Zaken bekend. Aanleiding is de topontmoeting in Osaka van de G20, de twintig belangrijkste economieën van de wereld. Keizerin Masako zal ook bij de ontvangsten aanwezig zijn indien haar gezondheid dat toelaat.

Het keizerspaar heeft donderdag een ontmoeting en lunch op de agenda staan met de Franse president Emmanuel Macron en diens echtgenote Brigitte. Het Franse staatshoofd voerde woensdag al besprekingen met de Japanse premier en gastheer van de G20, Shinzo Abe.

Donderdag wordt ook de Turkse president Recep Tayyip Erdoğan in Japan verwacht. Hij gaat eerst naar Osaka en verlengt zijn verblijf dan met bezoeken aan Kyoto, Aichi en Tokio. Daar heeft hij ook een ontmoeting met het keizerspaar.

Donald Trump

De Amerikaanse president Donald Trump was het eerste buitenlandse staatshoofd dat werd ontvangen door de op 1 mei aangetreden keizer. Trump komt voor de G20 ook naar Osaka, maar een nieuwe ontmoeting met Naruhito staat niet op de agenda.

De G20-ontmoeting wordt eveneens bijgewoond door minister-president Mark Rutte. Koningin Máxima is eveneens in Japan en is in haar VN-functie aanwezig bij een aantal bijeenkomsten die parallel aan de top worden gehouden.