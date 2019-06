Koningin Elizabeth is de komende dagen niet alleen in Schotland voor haar jaarlijkse officiële verblijf, doorgaans samengevat onder de noemer ‘Holyrood week’, in het koninklijk paleis in Edinburgh.

Buckingham Palace, haar Londense verblijf en kantoor, heeft de afgelopen dagen mondjesmaat de verschillende onderdelen van de koninklijke agenda in Schotland bekendgemaakt. Veel onderdelen staan elk jaar op het programma, maar er zijn ook gelijktijdige bezoeken van haar kinderen.

Zo gaan de graaf en gravin van Forfar maandag op bezoek in het Schotse Forfar, waarvan ze eerder dit jaar de titel kregen van de Queen. Buiten Schotland staat het paar bekend als graaf en gravin van Wessex, of prins Edward en zijn vrouw Sophie. In Forfar maken ze kennis met de inwoners, bezoeken ze een aantal bedrijven en gaan ze naar Saddlers, de makers van de beroemde ‘bridies’- een vleespastei. Een dag later wordt het bezoek voortgezet in Banffshire en Moray met onder meer een uitstapje naar whiskymaker Glenfiddich en een ritje met de trein.

De hertog van Rothesay – prins Charles, die in Schotland zijn Schotse titel gebruikt – is vrijdag al in Lanark, waar hij een park en een tuincentrum gaat bekijken. Zijn moeder koningin Elizabeth woont ondertussen in het Palace of Holyroodhouse de sleutelceremonie bij, waar zij volgens oude traditie aan het begin van haar verblijf in haar “oude en erfelijke koninkrijk van Schotland” de sleutels van Edinburgh krijgt aangeboden door de Lord Provost.

De koningin en Charles wonen zaterdag de plechtige viering bij van de twintigste verjaardag van het Schotse parlement. Dinsdag reikt de koningin in het paleis onderscheidingen uit en op woensdag 3 juli wordt de traditionele ‘Garden Party’ gehouden in de tuin van het Palace of Holyroodhouse.