De Deense koningin Margrethe heeft haar verblijf in Slot Marselisborg bij Aarhus onderbroken om donderdag in paleis Amalienborg in Kopenhagen samen met kroonprins Frederik de nieuwe regeringsploeg te ontvangen.

Denemarken heeft sinds dinsdag een nieuw kabinet, onder leiding van de sociaaldemocrate Mette Frederiksen (41). Na bijna drie weken onderhandelen bereikte ze een akkoord met de andere partijen van het linkerkamp over een regeringsakkoord. Frederiksen heeft een minderheidsregering gevormd, die steun krijgt van de andere partijen uit het zogenoemde rode blok.

De Deense koningin wijst na parlementsverkiezingen wanneer de zittende regering geen meerderheid of steun meer heeft in de Folketing een ‘verkenner’ aan die op zoek moet naar voldoende steun voor een nieuw kabinet. Margrethe koos daarvoor op advies van de andere partijen al meteen Mette Frederiksen. Die heeft binnen drie weken een nieuwe regering gepresenteerd.

Daarmee zijn de Denen aanmerkelijk sneller dan de Belgen en Spanjaarden, die ruim een maand na de parlementsverkiezingen nog zonder regering zitten. De Belgische koning Filip krijgt de informateurs volgende week maandag weer op bezoek voor een verslag, terwijl in Spanje de vrees bestaat dat opnieuw verkiezingen moeten worden gehouden.