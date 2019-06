Kroonprins Haakon van Noorwegen keek in zijn jeugd de meest rare televisieprogramma’s. “We keken naar de vreemdste shows”, vertelde Haakon over zijn kinderjaren.

Haakon gaf donderdag een toespraak op de jaarvergadering van de European Broadcasting Union (EBU), waarin de Europese publieke omroepen verenigd zijn. De EBU organiseert jaarlijks het Eurovisiesongfestival, maar op de jaarvergadering in Oslo spraken de deelnemers over andere thema’s zoals digitale platformen, het bereiken van jongeren en de betrouwbaarheid van nieuws.

“Toen ik jong was hadden we maar één Noorse zender”, sprak Haakon. “Sommige zaterdagavonden waren best een uitdaging als we met de hele familie voor de televisie zaten. Mijn interesses en wensen liepen niet altijd synchroon met het aanbod entertainment op de zender. We keken naar de vreemdste televisieprogramma’s. Toch deden we het allemaal samen. En de dag erna, als we naar school of werk gingen, had iedereen hetzelfde gezien.”

Impact

Hoewel de tijden zijn veranderd en het medialandschap versnippert raakt, constateert Haakon dat massamedia nog steeds grote impact hebben op het publiek. “U vermaakt ons, met humor en drama en sport. Van het Eurovisiesongfestival, via Top Gear tot het WK Skivliegen. Door nieuwsberichtgeving, documentaires en baanbrekend entertainment raakt u ons allemaal.”

Haakon ging ook in op de toename van nepnieuws. “We hebben meer behoefte aan onafhankelijke publieke media, die zich inzetten voor de waarheid met hoge journalistieke normen. We hebben u harder nodig dan ooit.”