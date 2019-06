De Japanse kroonprins Akishino en zijn vrouw kroonprinses Kiko zijn donderdagmorgen vanaf het vliegveld Haneda bij Tokio vertrokken naar Europa voor officiële bezoeken aan Polen en Finland. Het is de eerste buitenlandse reis van Akishino en Kiko sinds de troonswisseling begin vorige maand, toen Akishino’s broer Naruhito keizer werd en hijzelf kroonprins.

Zoals gebruikelijk in Japan was er voor vertrek nog een kleine afscheidsceremonie in de residentie van het kroonprinselijk paar, waar ook de ambassadeurs van Polen en Finland waren uitgenodigd. Japan viert met het bezoek het eeuwfeest van de diplomatieke betrekkingen met beide Europese landen die aan het einde van de Eerste Wereldoorlog (weer) onafhankelijk werden.

Het kroonprinselijk paar wordt donderdagavond in Warschau verwacht, na een overstap in Frankfurt. Nieuw is dat Akishino en Kiko met een lijnvlucht vliegen, in tegenstelling tot Naruhito die als kroonprins meestal een regeringstoestel kreeg toegewezen.

Dochters

Tijdens hun reis, die duurt tot 6 juli, wordt het paar ontvangen door de respectievelijke president, Andrzej Duda van Polen en Sauli Niinistro van Finland. Later dit jaar gaan ook de twee dochters van het kroonprinselijk paar officieel op reis.

Prinses Mako gaat volgende maand naar Peru en Bolivia om te markeren dat 120 jaar geleden de eerste Japanse emigranten zich daar vestigden. Jongste zus prinses Kako bezoekt in september Oostenrijk en Hongarije vanwege de 150e verjaardag van het aangaan van diplomatieke betrekkingen. Voor Kako is het haar eerste officiële trip.