Keizer Naruhito en keizerin Masako hebben donderdag de Franse president Emmanuel Macron en zijn vrouw Brigitte ontvangen in het keizerlijk paleis in Tokio. Daar kregen zij een lunch aangeboden. Macron is in Japan voor de G20. Die komt vrijdag en zaterdag bijeen in Osaka.

Voor de keizer en het Franse presidentspaar was het een weerzien. Vorig jaar september bracht Naruhito als kroonprins van Japan nog een negendaags bezoek aan Frankrijk om te markeren dat beide landen 160 jaar eerder diplomatieke betrekkingen aangingen. President Macron bood Naruhito toen een diner aan in het paleis van Versailles.

Keizerin Masako zag af van de reis naar Frankrijk, maar was donderdag wel aanwezig bij de ontvangst van de Franse gasten. Na afloop van de G20 krijgt het keizerspaar ook de Turkse president Erdogan op visite.

G20

De G20 is een internationaal financieel overlegorgaan dat 20 jaar jaar geleden in het leven is geroepen. Er zijn negentien landen lid van, plus de EU. De G20 vertegenwoordigt ongeveer 80 procent van de wereldhandel.

Nederland is geen lid, maar wordt steeds vaker uitgenodigd als gast aan te schuiven, zoals ook dit jaar. Minister-president Mark Rutte gaat dan ook naar Osaka, waar hij eveneens koningin Máxima aantreft die door de Japanse premier Shinzo Abe vanuit haar VN-functie is uitgenodigd.