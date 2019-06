Koningin Máxima wordt vrijdagochtend verwacht in de Japanse stad Osaka, die zich opmaakt voor de G20 én voor een tropische storm die donderdag al hevige neerslag veroorzaakte. Máxima is in Japan in haar rol van pleitbezorger namens de VN voor het verbeteren van de toegankelijkheid tot financiële diensten. Zij is tevens erevoorzitter van het Mondiale Platform voor Inclusieve Financiering (GPFI) van de G20.

Op de agenda van de koningin staan tal van bilaterale gesprekken, al verandert het tijdschema nog van uur tot uur. De leiders en ministers van de belangrijkste economische landen in de wereld gebruiken de topbijeenkomst om daar buitenom ook met elkaar ontmoetingen te hebben. Dat betekent veel geschuif met afspraken, zoals dat bijvoorbeeld ook gebeurt bij het Wereld Economisch Forum in Davos en rond de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Vast staat de deelname aan het grote diner dat de Japanse premier Shinzo Abe zijn gasten vrijdagavond aanbiedt in het Osaka Geihinkan. Máxima en minister-president Mark Rutte, die de G20 namens Nederland bijwoont, treffen daar onder anderen de presidenten van Rusland, de Verenigde Staten en China, maar bijvoorbeeld ook de Argentijnse en Franse staatshoofden. Máxima heeft al eerder kennis gemaakt met de Amerikaanse president Donald Trump, die vorig jaar bij de G20 in Argentinië bij haar aan tafel zat.

Koningin Máxima is zaterdag ook bij de lunch die premiersvrouw Akie Abe houdt voor de partners van de deelnemers aan de G20. De koningin voert zaterdag het woord bij een nevenevenement van Women20, dat wordt georganiseerd om inclusieve economische groei voor vrouwen te bevorderen. Er zijn drie pijlers die daarvoor de basis vormen: toegang tot financiële diensten, digitale aansluiting en arbeidsparticipatie. Ivanka Trump en Shinzo Abe spreken daar eveneens.