Prins Charles bezoekt vrijdag in Schotland de moestuin in Castlebank Park in Lanark. Het is een project dat is opgezet door vrijwilligers en dat sinds vorig jaar november in bedrijf is. Ook het park is in de tussentijd opgeknapt.

De hertog van Rothesay, zoals de Schotse titel van Charles luidt, is geïnteresseerd omdat er naast sierplanten vooral groenten en fruit worden geteeld die vervolgens worden geschonken aan de lokale voedselbank.

Er is zelfs onderlinge afstemming, waarbij groenten worden verbouwd die langer in het schap kunnen liggen en daarna nog gebruikt kunnen worden in de soep zoals uien, wortels, prei, aardappelen, pastinaak en bieten.

Charles voegt zich zaterdag bij zijn moeder koningin Elizabeth voor een bijeenkomst in het Schotse parlement in Edinburgh, dat zijn twintigjarig bestaan viert. Zij neemt vrijdag officieel haar intrek in het Palace of Holyroodhouse, haar paleis in Edinburgh.