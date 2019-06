De ontmoeting van koningin Máxima met de omstreden Saudische kroonprins Mohammed bin Salman valt verkeerd bij meerdere partijen in de Tweede Kamer. Regeringspartij D66 wil opheldering van het kabinet. ‘MBS’ is onder andere betrokken bij de moord op de Saudische journalist Jamal Khashoggi, concludeerden onderzoekers van de Verenigde Naties vorige week.

Máxima sprak de Saudische kroonprins op de G20. Ze was op die top van grootste economieën voor de Verenigde Naties, omdat ze zich namens de VN inspant voor bijvoorbeeld meer kredieten voor kleine ondernemers in ontwikkelingslanden. Saudi-Arabië is gastheer van de volgende G20-top.

De ontmoeting had nooit mogen doorgaan, vindt D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma. Wie daarvoor toestemming gaf, “begrijpt niks van diplomatie en nog minder van beeldvorming”. De Saudiërs gaan hiermee aan de haal om MBS voor te stellen als gerespecteerd wereldleider, vreest hij.

Ook GroenLinks en SP reageren kritisch.