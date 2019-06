Koningin Máxima heeft vrijdag in Osaka een gesprek gehad met de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman. Máxima is bij de economische topconferentie van de G20 in Japan in haar functie van speciale pleitbezorger van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering.

Máxima en de Saudische kroonprins hebben het gehad over mogelijkheden tot samenwerkingen op verschillende gebieden. Hierna was de koningin ook nog aanwezig bij het diner van de G20. Nederland is geen lid van de G20, maar wordt steeds vaker uitgenodigd om als gast aan te schuiven, zoals ook dit jaar. Máxima staat niet op de foto van alle wereldleiders, maar wel op de groepsfoto die na afloop van het diner wordt gemaakt.

Op zaterdag houdt Máxima een korte toespraak bij het G20-evenement ‘Women Empowerment’. Op dit evenement zijn internationale vrouwelijke leiders uit de publieke en private sector bijeen om de inclusieve economische groei voor vrouwen wereldwijd te bespreken. Daarnaast gaat de koningin met verschillende regeringsvertegenwoordigers in gesprek over de verbetering van toegang tot financiële diensten.