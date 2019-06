De Japanse keizer Naruhito weet wie de volgende staatsgast zal zijn. Premier Shinzo Abe heeft de Chinese president Xi Jinping uitgenodigd om volgend jaar een staatsbezoek te brengen aan Japan. Dat meldde vrijdag de Japanse omroep NHK. Daar hoort dan een officieel welkom in het keizerlijk paleis bij, alsmede een gesprek met de nieuwe keizer en een staatsbanket.

De afspraak werd gemaakt in Osaka, in de aanloop naar de topconferentie van de G20 die vrijdag is begonnen. Premier Abe had vooraf een onderhoud met het Chinese staatshoofd, die voor het eerst op bezoek is in Japan. Beide leiders spraken uitvoerig over de betrekkingen tussen hun landen, en spraken de wens uit een nieuw hoofdstuk te beginnen. Een staatsbezoek zo vroeg in het nieuwe Reiwa-tijdperk paste daar goed bij.

Keizer Naruhito heeft sinds zijn troonsbestijging op 1 mei al één staatsgast gehad. Eind mei kwam de Amerikaanse president Donald Trump op staatsbezoek. De Franse president Emmanuel Macron bracht eerder deze week op weg naar Osaka een beleefdheidsbezoek aan het keizerlijk paar, en de Turkse president Recep Tayyip Erdogan wordt ook nog in Tokio verwacht.