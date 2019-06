De Saudische kroonprins Mohammed bin Salman is vrijdag gearriveerd in de Japanse stad Osaka voor de economische topconferentie van de G20. Hij werd verwelkomd door de Japanse premier Shinzo Abe en ging op de foto met andere wereldleiders.

De Britse premier Theresa May liet donderdag weten dat ze MBS, zoals de kroonprins ook wel wordt aangeduid, op zaterdag ontmoet. Ze gaat in ieder geval met hem in gesprek over de oplopende spanningen tussen Iran en Saudi-Arabië in de Golfregio en de oorlog in Jemen. Ook wil May de moord op de Saudische journalist Jamal Khashoggi aan de orde stellen.

Koningin Máxima en premier Rutte zijn ook in Osaka. De G20 is een internationaal financieel overlegorgaan dat 20 jaar jaar geleden in het leven is geroepen. Er zijn negentien landen lid van, plus de EU. De G20 vertegenwoordigt ongeveer 80 procent van de wereldhandel. Nederland is geen lid, maar wordt steeds vaker uitgenodigd om als gast aan te schuiven, zoals ook dit jaar.