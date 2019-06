Koningin Máxima heeft zaterdag de hand geschud van de Amerikaanse president Donald Trump. Bij de ontmoeting was ook Trumps dochter Ivanka aanwezig. Máxima is in de Japanse stad Osaka bij de G20 in haar rol als VN-pleitbezorger.

Trump deelt op Instagram een groepsfoto van wereldleiders waarop ook Máxima staat. Máxima is twee dagen in Osaka. Ze hield er op uitnodiging van minister-president Shinzo Abe van Japan een korte toespraak op het aan de G20 verbonden evenement Women Empowerment.

Daar pleitte ze voor goede toegang tot bank- en spaarrekeningen voor vrouwen. Goede toegang tot zulke financiële diensten biedt vrouwen betere kansen op economische ontwikkeling.