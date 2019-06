In Den Haag is het defilé van de Nederlandse Veteranendag gehouden. De deelnemers marcheerden langs koning Willem-Alexander en vice-premier Hugo de Jonge. De stoet zag er dit keer gevarieerder uit dan anders, want vanwege het warme weer mochten de deelnemende detachementen kiezen of ze hun zomertenue of het gewone uniform droegen. Vanwege de hitte liepen er geen paarden en alleen speurhonden mee, meldde de zegsman van het Nationaal Comité Veteranendag.

De warmte leverde volgens de organisatie geen grote problemen op. Uit voorzorg was een speciaal waterplan opgesteld voor de deelnemers aan het defilé en werden duizenden strohoedjes uitgedeeld. Militair Marco Kroon was ook in Den Haag, maar niet in uniform. Kroon, drager van de Militaire Willemsorde, is geschorst door Defensie en moet voor de rechter komen vanwege incidenten tijdens carnaval in Den Bosch .

Bij deze vijftiende editie van de Veteranendag was er ook een zogeheten fly-past waarbij vliegtuigen over Den Haag vlogen. Inwoners van de stad en bezoekers van de Veteranendag zagen onder meer F-16’s, helikopters (Apaches en Chinooks) en historische vliegtuigen over komen.

Bedanken

De Veteranendag wordt sinds 2005 gehouden als blijk van erkenning en waardering voor de 110.000 Nederlandse veteranen. Het is een manier om hen te bedanken “voor hun inzet in dienst van de vrede, nu en in het verleden”.

De dag wordt standaard gehouden op of rond 29 juni, de verjaardag van de in 2004 overleden prins Bernhard. Veteranendag begon met een bijeenkomst in de Ridderzaal, waar vicepremier De Jonge honderden veteranen toesprak. “Op dit moment zijn Nederlandse militairen actief in Irak, delen van Afrika, het Midden-Oosten, Afghanistan, de Golf van Aden en de Indische Oceaan. Onze mensen proberen daar het verschil te maken in conflictgebieden. Vandaag is een dag waarop we hun en uw moed vieren. Dat we u vieren”, aldus De Jonge. Vanuit Japan wenste premier Mark Rutte alle betrokkenen een feestelijke dag toe. Rutte is in Osaka voor de G20-top.