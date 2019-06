Ook vanuit de Verenigde Naties is kritisch gereageerd op de ontmoeting de koningin Máxima had met de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman. De VN-rapporteur die de moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi onderzocht, beschuldigt Máxima van medeplichtigheid door de zaak niet met de kroonprins te bespreken.

“Dat is meer dan teleurstellend”, zegt de speciale VN-rapporteur voor buitengerechtelijke executies, Agnes Callamard, tegen het AD. “Het is één ding om deze man te ontmoeten, het is iets anders om te zwijgen. Op dit punt staat zwijgen gelijk aan medeplichtigheid.”

Máxima sprak de omstreden kroonprins tijdens de G20-top in Japan. De koningin sprak met ‘MBS’ over microkrediet en het helpen van vrouwelijke ondernemers, onderwerpen waar ze zich namens de VN voor inspant. Saudi-Arabië is gastheer van de volgende G20-top.

De ontmoeting viel ook verkeerd bij meerdere partijen in de Tweede Kamer. Regeringspartij D66 wil opheldering van het kabinet. De ontmoeting had nooit mogen doorgaan, vindt D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma. Wie daarvoor toestemming gaf, “begrijpt niks van diplomatie en nog minder van beeldvorming”. Ook GroenLinks en SP reageerden kritisch.