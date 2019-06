Prins William en zijn vrouw Catherine brengen dit najaar een officieel bezoek aan Pakistan. Dat maakte Kensington Palace zaterdag bekend.

Details over de reis zijn nog niet prijsgegeven. Zo is nog niet duidelijk wanneer de hertog en hertogin van Cambridge naar Pakistan vliegen en is nog onduidelijk of ze hun drie kinderen meenemen.

William en Catherine vlogen nooit eerder naar Pakistan. Wel deden ze in 2016 buurland India aan.

Pakistan kreeg al wel koningin Elizabeth en prins Charles over de vloer. De vorstin bezocht het land in 1961 en 1977, de prins van Wales en zijn echtgenote Camilla waren er in 2006.