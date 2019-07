Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) verdedigt het gesprek dat koningin Máxima als VN-gezant heeft gehad met de Saudische kroonprins Mohammed Bin Salman tijdens de G20 in Japan. De Tweede Kamer vindt het een “politieke blunder”.

Een paar dagen voor het gesprek vrijdag was een VN-rapport verschenen waarin duidelijk werd dat de kroonprins betrokken was bij de moord op de journalist Jamal Khashoggi. Daar had bij het gesprek van de koningin met de kroonprins rekening mee moeten worden gehouden, vindt de Kamer.

Volgens Blok moet het werk van Máxima als VN-gezant los worden gezien van de politieke actualiteit. Zij spreekt alleen over toegang tot financiële diensten, specifiek voor meisjes, aldus de bewindsman. Haar gesprekken moeten “niet worden vermengd met andere politieke onderwerpen”.

In andere gremia en gesprekken heeft het kabinet zijn afschuw uitgesproken over de moord, zei de minister. Hij is voorstander van onafhankelijk onderzoek.