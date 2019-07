Prins Charles viert maandag de vijftigste verjaardag van zijn installatie als prins van Wales met een bezoek aan de streek. Hij had niet veel tijd om bij het jubileum stil te staan, want hij had een drukke agenda in ‘zijn’ Wales.

De week begon met een herdenkingsmis in Cardiff voor de Queen’s Dragoon Guards, een paardeneenheid van het Britse leger. Daarna ging hij op bezoek bij het callcenter van zijn goede doel, Prince’s Trust. De Prince’s Trust helpt achtergestelde jongeren met het oprichten van hun eigen bedrijfjes, het vinden van een baan en het leren van bepaalde vaardigheden. De medewerkers gaven Charles een sieraad cadeau van een bedrijf dat 21 jaar geleden werd opgestart met de steun van Prince’s Trust.

De dag eindigde met een bezoek aan Ty’n-y-Coed Forest, waar de prins met eigen ogen kon zien hoe de traditionele bomenkap van Wales plaatsvond. Met paard en wagen worden de stammen vervoerd, wat een milieuvriendelijker alternatief is voor de reguliere bomenkap. Charles is beschermheer van The British Horse Loggers sinds 2004.