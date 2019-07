De Belgische koning Filip heeft voor de derde keer zijn opdracht aan de twee informateurs verlengd, meldt het koninklijk paleis. De informateurs, de sociaaldemocratische minister van staat Johan Vande Lanotte en de liberale vicepremier Didier Reynders, moeten voor 29 juli een ‘preformatienota’ opstellen die als start voor serieuze onderhandelingen over een nieuwe federale regering kan dienen.

De twee zullen op 12 juli een tussentijds verslag uitbrengen. Tot nu toe ging het vooral over welke partijen een regering wilden vormen, maar die strategie laten de informateurs nu volgens dagblad De Morgen achter zich. Er zal ook inhoudelijk worden gesproken.

Voorlopig zit de situatie nog muurvast. Eind mei werd in Vlaanderen vooral rechts gestemd, terwijl in Wallonië en Brussel linkse partijen het goed deden. De grootste partijen aan elke kant van de taalgrens, de Vlaamse N-VA en Franstalige PS, willen voorlopig niet rond de tafel gaan zitten.

België is wereldrecordhouder formeren: het duurde na de verkiezingen in 2010 541 dagen voordat er een regering was.