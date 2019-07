De nieuwe Japanse keizer Naruhito heeft maandag samen met keizerin Masako in het keizerlijk paleis in Tokio de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en diens vrouw Ermine ontvangen.

De keizerin was voor de gelegenheid niet gekleed in westerse dracht maar in een kimono, waarmee ze zich leek aan te passen aan de traditionele dracht van de Turkse presidentsvrouw.

President Erdogan was het derde staatshoofd dat de op 1 mei op de Chrysantentroon gekomen keizer ontmoette. Eerder kwam president Donald Trump op staatsbezoek en vorige week bracht de Franse president Emmanuel Macron een beleefdheidsbezoek, op doorreis naar de G20-top in Osaka.

De Turkse president deed in feite het omgekeerde. Hij was de afgelopen dagen eerst in Osaka, en knoopte daarna een paar dagen extra aan zijn verblijf in Japan vast. Zo bezocht hij zondag in het museum van moderne kunst in Kyoto een aan het Ottomaanse rijk gewijde tentoonstelling, waarbij het presidentspaar werd vergezeld door prinses Akiko.