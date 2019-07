De Japanse kroonprins Akishino en zijn vrouw Kiko zijn dinsdag aangekomen in Finland voor een vierdaags staatsbezoek. Eerder was het stel een aantal dagen in Polen. Het is de eerste internationale reis die leden van de keizerlijke familie maken sinds de nieuwe keizer op de troon zit.

Het bezoek viert 100 jaar diplomatieke relaties tussen de twee landen. De week begint met een bezoek aan het Nationale Museum van Finland, de Ateneum Nationale Gallerij en de kathedraal van Helsinki. Ook krijgen Akishino en Kiko te zien hoe het land omgaat met moederschap en gezondheidszorg voor kinderen, waar Finland internationaal bekend om staat.

Opvallend is dat de kroonprins kiest om te reizen met een commercieel vliegtuig. Zijn oudere broer, keizer Naruhito, koos er in het verleden altijd voor om te vliegen met een toestel van de regering. De Japanse inlichtingendienst liet weten dat Akishino nooit problemen heeft gehad met in een ‘gewoon’ vliegtuig te zitten.