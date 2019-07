De camerateams die komend weekeinde de Tour de France vanuit de helikopter in beeld brengen, staan voor een extra uitdaging. Ze mogen zaterdag namelijk geen beelden schieten van het kasteel en het domein van Laken, de residentie van de Belgische koning. Dat is lastig want de finish van de eerste rit is zo ongeveer voor de deur van koning Filip.

Het is oppassen geblazen, meldt Het Nieuwsblad dinsdag dan ook. Vanwege de privacy en de veiligheid van de koninklijke familie mogen kasteel, oprijlaan, tuinen en serres van Laken niet in beeld komen.

Dat betekent overigens vooral opletten voor de regiekamer, waar de opnames binnenkomen en waar wordt beslist wat de kijker te zien krijgt. De livebeelden lopen via de regie, die dus snel kan overschakelen op een andere camera wanneer het fout dreigt te gaan.

Voor de Tour is overigens alvast wel een uitzondering gemaakt op het vliegverbod dat boven Laken geldt. Niet alleen vanwege de koninklijke aanwezigheid, maar ook vanwege het nabije vliegveld Zaventem. Boven de wielerkaravaan mag zaterdag in min of meer rechte lijn worden gevlogen, zo meldt Het Nieuwsblad.