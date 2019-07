Liefhebbers kunnen zich deze zomer weer naar het Paleis Noordeinde en de Koninklijke Stallen. Beide locaties openen dit jaar tegelijkertijd hun deuren, wat zal gebeuren op vier achtereenvolgende zaterdagen vanaf 3 augustus.

De Koninklijke Stallen kunnen ook vier vrijdagmiddagen vanaf 2 augustus bewonderd worden. De Stallen worden iets ruimer opengesteld dan het Paleis, omdat Noordeinde wordt gebruikt als werkpaleis voor koning Willem-Alexander. Het wordt daarom intensief gebruikt op een dagelijkse basis als kantoor en ontvangstruimte. Ook moet de kwetsbaarheid van het monumentale gebouw in acht worden genomen.

In het Paleis wordt het Corps de Logis opengesteld, het middelste gedeelte waar alle officiële ontvangstruimtes zich bevinden. Speciale aandacht gaat dit jaar naar de Balkonkamer, en de geschiedenis van de kroonluchters in de Grote Balzaal. In de Marot Eetzaal is een ingedekte tafel te zien met tafelgoed dat uit de periode van koningin Wilhelmina stamt.

Bezoekers kunnen alleen naar binnen met een toegangsbewijs op naam. Die zijn te koop via de website van het Paleis Noordeinde. Tickets gaan donderdag 4 juli in de verkoop. Per boeking kunnen maximaal vier kaarten worden bemachtigd voor het Paleis Noordeinde, en maximaal twaalf kaarten voor de Stallen.