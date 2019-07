Koningspaar gunt kijkje in vernieuwd Huis ten Bosch

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben woensdag de media de kans gegeven een kijkje te nemen in de representatieve ruimten van het geheel gerestaureerde Paleis Huis ten Bosch. Daar zijn de afgelopen jaren kosten noch moeite gespaard om het zeventiende-eeuwse gebouw aan te passen aan de eisen van deze tijd, zonder het oorspronkelijke karakter aan te tasten.

De eindafrekening moet nog komen, werd woensdag verteld, maar het resultaat maakt indruk. Het was sober en doelmatig uitgevoerd, en met superieur vakmanschap, aldus architect Hubert-Jan Henket.

Nadat was besloten om het paleis te restaureren en repareren kwamen veel meer gebreken naar boven dan aanvankelijk gedacht: houtrot, zwammen, asbest, gescheurde natuursteen. De lijst met mankementen was lang en het prijskaartje steeg navenant, naar 63,1 miljoen euro.

Privévertrekken

Bij de renovatie werd zowel het woongedeelte, waar het koninklijk gezin sinds begin januari woont, als het representatieve gedeelte aangepakt. De privévertrekken werden woensdag niet getoond, maar de werkkamers van koning en koningin wel, evenals de tot ‘DNA-kamer’ omgedoopte Groene salon, waar het DNA van het koningspaar en prinses Amalia in 60.000 baksteentjes als opmerkelijke en unieke wandversiering is aangebracht door kunstenaar Jacob van der Beugel.

De Blauwe salon in het paleis heeft eveneens een metamorfose doorgemaakt, met een eigentijdse naar de nieuwe koninklijke bewoners verwijzende wandbekleding. Die moest enerzijds klassiek ogen, maar tegelijkertijd ook eigentijds zijn. Het resultaat is een bonte afbeelding van voorwerpen uit het leven van het Oranjegezin, maar ook de stropdas van prins Claus, een kaarsje dat verwijst naar de kaars die in Lech brandt ter nagedachtenis aan prins Friso, en de sporen van een Argentijnse gaucho.

Huis ten Bosch, waarvan ook de tuin helemaal is aangepakt, kan volgens Henket weer dertig jaar vooruit. De koning kan er nu ook gasten gaan ontvangen en hoeft daarvoor geen ‘containertje’ in de achtertuin meer te gebruiken, zoals het geval was op de Eikenhorst.