De Japanse kroonprins Akishino en kroonprinses Kiko zijn woensdag in Finland verwelkomd door de Finse president Sauli Niinistö en zijn vrouw op de presidentiële zomerresidentie Kultaranta in de Finse stad Naantali.

Het presidentiële paar gaf de Japanse gasten een rondleiding over het landgoed rond het ruim 100 jaar oude paleis in het zuidwesten van Finland.

De Japanse kroonprins en zijn vrouw arriveerden dinsdag in Finland voor een vierdaags bezoek. Eerder was het stel een aantal dagen in Polen. Het is de eerste internationale reis die leden van de keizerlijke familie maken sinds de nieuwe keizer Naruhito op de troon zit. Het bezoek staat in het teken van 100 jaar diplomatieke relaties tussen Finland en Japan.