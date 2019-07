Koningin Máxima heeft woensdag in Breda een bezoek gebracht aan Stichting Met je hart. Die won in mei het grote Appeltje van Oranje.

De stichting zet zich in om de eenzaamheid te verzachten onder ouderen. Dit doen ze met terugkerende activiteiten waarbij ouderen elkaar kunnen ontmoeten.

Máxima bezocht in Breda een café-restaurant waar Met je Hart ontmoetingen organiseert. Ze sprak met de stichting over de ontwikkeling en ambities en over de aanpak van de initiatiefnemers. Tot slot schoof Máxima aan bij een brunchgroep van ouderen.

Vrijwilligersnetwerk

Bij de uitreiking van het Appeltje van Oranje zei koningin Máxima in haar toespraak dat de stichting actief is in 26 gemeenten en 1000 vrijwilligers heeft. “Bijzonder aan dit initiatief is de grote vrijheid die vrijwilligers hebben. Iedere stad en ieder dorp is anders”, sprak Máxima. “Vrijwilligers bouwen hun eigen netwerk op, rekening houdend met de lokale situatie. Ze leggen contacten met de horeca, met zorginstellingen, studentenverenigingen, scholen, kerken en bedrijven. Zo ontstaat een enthousiaste kring van mensen die ouderen uit hun isolement haalt en laat genieten van mooie ontmoetingen.”

Koningin Máxima is woensdagmiddag in Rotterdam. Daar opent ze in het Wereldmuseum de tentoonstelling Superstraat.