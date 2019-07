De media keken woensdag hun ogen uit bij het ‘open huis’ van paleis Huis ten Bosch. Er is jarenlang hard aan gewerkt en er zijn miljoenen uitgegeven aan het opknappen, vernieuwen, renoveren en restaureren maar het resultaat mocht gerust ‘koninklijk’ worden genoemd. Gouden kranen waren niet te zien, maar in volle glorie herstelde pronkkamers wel en hedendaagse, speelse en kunstzinnige tegenhangers ook.

Veel belangstelling ging uit naar de werkkamers van koning en koningin, waar cameraploegen zich verdrongen om vanachter een koordje opnamen te maken. De koning gebruikt dezelfde ruimte als zijn moeder koningin Beatrix, maar hij heeft meer licht want er is een raam bij gekomen. De inrichting is nog altijd strak en eigentijds, met ‘vader des vaderlands’ Willem van Oranje als meest opvallende link met het verleden.

In de meeste opengestelde ruimten waren ‘verhalenvertellers’ aanwezig die toelichting konden geven op de werkzaamheden die er hadden plaatsgevonden, of op de nieuwe kunstzinnige inrichting. Wat ze niet vertelden was wat Willem-Alexander en Máxima even in de kast hadden gezet, uit het zicht van de fotografen, journalisten en cameramensen in de wetenschap dan hun huis minutieus onder de loep zou worden genomen.

En inderdaad werden met argusogen alle hoeken van de kamers afgespeurd, werd genoteerd welke boeken in de bibliotheek te zien waren (‘Een korte geschiedenis van Ghana’ bijvoorbeeld) en van wie er staatsiefoto’s aanwezig waren. Die keurig ingelijste foto’s, voorzien van een opdracht en handtekening, zijn een standaardcadeau bij officiële gelegenheden. Alle Europese koningshuizen waren vertegenwoordigd, zo bleek, minus Liechtenstein en Monaco, plus het emeritus keizerspaar van Japan. Van Jordanië, laat staan Saudi-Arabië, echter geen spoor.

Een wandeling in de eveneens opgeknapte en heringerichte tuin behoorde niet tot het programma, maar vanuit een aantal kamers was er wel zicht op. Het was duidelijk dat ook hier veel werk was verricht, met een verbluffend resultaat.