Op de eerste dag van de Ronde van Frankrijk, die zaterdag in Brussel begint, wordt de Belgische wielertalkshow Vive le Vélo vanaf een zeer speciale plek uitgezonden. Het koninklijk paleis nodigde via Twitter het productieteam en presentator Karl Vannieuwkerke uit om het tv-programma na de openingsetappe in de tuin van het kasteel van Laken op te nemen. Vannieuwkerke en co gingen gretig in op de eervolle invitatie.

De deuren van het kasteel van Laken, de woonplaats van het koningspaar en hun kinderen, gaan maar zelden open. Dat gebeurt meestal alleen bij officiële gelegenheden, zoals vieringen of bij het openen van de koninklijke serres.

“Zaterdag start de Tour de France in Brussel! De eerste rit is een eerbetoon aan vijfvoudig winnaar Eddy Merckx en eindigt vlak voor het kasteel van Laken. Een unieke gelegenheid om ‘Vive le Vélo’ uit te nodigen”, meldde het paleis. Die buitenkans liet Karl Vannieuwkerke niet liggen. “Zaterdag zenden we dus uit vanaf deze unieke plek. Bedankt voor de uitnodiging, sire!”, luidde eveneens op Twitter het antwoord van de presentator van de ook in Nederland populaire wielertalkshow.